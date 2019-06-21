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Більше не доступний

ColorVisionБлакитна лампа для передніх фар

12972CVPBS2

3.3

| (3) Відгуки

Змініть стиль за допомогою світла

ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло.

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Додайте кольоровий акцент

Змініть стиль за допомогою світла

  • Тип лампи: H7

  • В упаковці: 2 шт.

  • 12 В, 55 Вт

Доступні найбільш популярні типи автомобільних ламп: H4 та H7

Доступні найбільш популярні типи автомобільних ламп: H4 та H7

Щоб дізнатися, яка лампа Philips ColorVision підійде для Вашого автомобіля, перейдіть на сайт www.philips.com/automotive

Додайте світлу синього, зеленого, жовтого чи пурпурового кольору

Додайте світлу синього, зеленого, жовтого чи пурпурового кольору

Philips ColorVision дозволяє додати індивідуальний кольоровий акцент освітленню Вашого автомобіля. Обирайте синій, зелений, жовтий чи пурпуровий колір для свого автомобіля.

Кольорові автомобільні лампи, офіційно дозволені для використання на дорозі.

Кольорові автомобільні лампи, офіційно дозволені для використання на дорозі.

Лампи ColorVision відповідають всім вимогам ЕСЕ. До них додається сертифікат, який підтверджує те, що їх дозволено використовувати на дорогах. Зберігайте його завжди в автомобілі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.3

з 5

3

Відгуки

5
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.

Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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