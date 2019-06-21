Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
12972CVPBS2
Змініть стиль за допомогою світла
ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло.
Тип лампи: H7
В упаковці: 2 шт.
12 В, 55 Вт
Щоб дізнатися, яка лампа Philips ColorVision підійде для Вашого автомобіля, перейдіть на сайт www.philips.com/automotive
Philips ColorVision дозволяє додати індивідуальний кольоровий акцент освітленню Вашого автомобіля. Обирайте синій, зелений, жовтий чи пурпуровий колір для свого автомобіля.
Лампи ColorVision відповідають всім вимогам ЕСЕ. До них додається сертифікат, який підтверджує те, що їх дозволено використовувати на дорогах. Зберігайте його завжди в автомобілі.
3.3
з 5
3
Відгуки
4atik
21/06/2019
Україна
Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.
Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Andzej
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Bananus
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Цей відгук про ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa