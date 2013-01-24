Змініть стиль за допомогою світла
ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змініть стиль за допомогою світла
ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло. Переглянути усі переваги
Змініть стиль за допомогою світла
ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змініть стиль за допомогою світла
ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло. Переглянути усі переваги
Щоб дізнатися, яка лампа Philips ColorVision підійде для Вашого автомобіля, перейдіть на сайт www.philips.com/automotive
Philips ColorVision дозволяє додати індивідуальний кольоровий акцент освітленню Вашого автомобіля. Обирайте синій, зелений, жовтий чи пурпуровий колір для свого автомобіля.
Лампи ColorVision відповідають всім вимогам ЕСЕ. До них додається сертифікат, який підтверджує те, що їх дозволено використовувати на дорогах. Зберігайте його завжди в автомобілі.
Philips ColorVision створює кольорові ефекти, відбиваючи світло в оптичні елементи лампи. Увімкніть фари і додайте кольорових ефектів.
Доведено, що краща видимість допомагає краще реагувати під час керування автомобілем. ColorVision забезпечує на 60% більше світла, адже збільшує видимий шлях перед автомобілем на 25 м порівняно зі звичайними лампами. Помічайте швидше перешкоди, які можуть з’явитися на дорозі.
Завдяки особливому покриттю ламп Philips ColorVision додає світлу кольору, що відповідає європейським нормативам. Тож Ви можете урізноманітнити водіння автомобіля, й надалі випромінюючи безпечне біле світло.
Завдяки особливій технології Philips ColorVision випромінює на дорогу на 60% більше білого світла порівняно з іншими стандартними лампами. Тож Ви краще бачитиме дорогу перед собою, а оптика додасть кольорового акценту.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °С, скло 800 °С), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.
Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.
Опис виробу
Електричні характеристики
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