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Больше не доступен
12972CVPGS2
Тип лампы: H7
В упаковке: 2
12 В, 55 Вт
Благодаря специальному покрытию лампы Philips ColorVision создают цветной эффект. Они соответствуют европейским стандартам и обеспечивают прекрасное освещение, излучая безопасный белый свет.
Чтобы узнать, какие лампы Philips ColorVision подойдут для вашего автомобиля, посетите веб-сайт www.philips.com/automotive
Добавьте яркие акценты с помощью Philips ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Создайте стильное освещение!
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