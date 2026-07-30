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Больше не доступен

ColorVisionЛампа для автомобильных фар, зеленый

12972CVPGS2

Стильное освещение
Добавьте яркие акценты с помощью ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Инновационные цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования в автомобильных фарах. Создайте стильное освещение, излучая безопасный белый свет!
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Добавьте яркие акценты

Стильное освещение

  • Тип лампы: H7

  • В упаковке: 2

  • 12 В, 55 Вт

Цветной свет благодаря новой технологии покрытия

Цветной свет благодаря новой технологии покрытия

Благодаря специальному покрытию лампы Philips ColorVision создают цветной эффект. Они соответствуют европейским стандартам и обеспечивают прекрасное освещение, излучая безопасный белый свет.

Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7

Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7

Чтобы узнать, какие лампы Philips ColorVision подойдут для вашего автомобиля, посетите веб-сайт www.philips.com/automotive

Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп

Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп

Добавьте яркие акценты с помощью Philips ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Создайте стильное освещение!

Технические характеристики

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