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Більше не доступний
12972CVPGS2
Тип лампи: H7
В упаковці: 2 шт.
12 В, 55 Вт
Завдяки особливому покриттю ламп Philips ColorVision додає світлу кольору, що відповідає європейським нормативам. Тож Ви можете урізноманітнити водіння автомобіля, й надалі випромінюючи безпечне біле світло.
Щоб дізнатися, яка лампа Philips ColorVision підійде для Вашого автомобіля, перейдіть на сайт www.philips.com/automotive
Philips ColorVision дозволяє додати індивідуальний кольоровий акцент освітленню Вашого автомобіля. Обирайте синій, зелений, жовтий чи пурпуровий колір для свого автомобіля.
1.0
з 5
1
Відгук
janina14
22/05/2017
Polska
Nie tego się spodziewałam
Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.
Цей відгук про ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa
Цей відгук про ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa