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  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла

Більше не доступний

ColorVisionЗелена лампа для передніх фар

12972CVPGS2

1
| (1) Відгук
Змініть стиль за допомогою світла
ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло.
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Додайте кольоровий акцент

Змініть стиль за допомогою світла

  • Тип лампи: H7

  • В упаковці: 2 шт.

  • 12 В, 55 Вт

Нова технологія покриття робить світло кольоровим

Нова технологія покриття робить світло кольоровим

Завдяки особливому покриттю ламп Philips ColorVision додає світлу кольору, що відповідає європейським нормативам. Тож Ви можете урізноманітнити водіння автомобіля, й надалі випромінюючи безпечне біле світло.

Доступні найбільш популярні типи автомобільних ламп: H4 та H7

Доступні найбільш популярні типи автомобільних ламп: H4 та H7

Щоб дізнатися, яка лампа Philips ColorVision підійде для Вашого автомобіля, перейдіть на сайт www.philips.com/automotive

Додайте світлу синього, зеленого, жовтого чи пурпурового кольору

Додайте світлу синього, зеленого, жовтого чи пурпурового кольору

Philips ColorVision дозволяє додати індивідуальний кольоровий акцент освітленню Вашого автомобіля. Обирайте синій, зелений, жовтий чи пурпуровий колір для свого автомобіля.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.0

з 5

1

Відгук

5
4
3
2

22/05/2017

Polska

Polska

Nie tego się spodziewałam

Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.

Цей відгук про ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

Цей відгук про ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

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