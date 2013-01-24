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warning canceller

Светодиодная автомобильная лампа

18957X2
  • Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге
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    warning canceller Светодиодная автомобильная лампа

    18957X2

    Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге

    больше никаких сигналов об ошибке на приборной панели Узнать обо всех преимуществах

    warning canceller Светодиодная автомобильная лампа

    Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге

    больше никаких сигналов об ошибке на приборной панели Узнать обо всех преимуществах

    Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге

    больше никаких сигналов об ошибке на приборной панели Узнать обо всех преимуществах

    warning canceller Светодиодная автомобильная лампа

    Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге

    больше никаких сигналов об ошибке на приборной панели Узнать обо всех преимуществах

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      Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге

      • Тип лампы: 21W
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 21 Вт
      Удаление предупреждений для светодиодов

      Удаление предупреждений для светодиодов

      При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANbus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. С помощью системы удаления предупреждений для светодиодов Philips вы сможете избежать таких оповещений, возникающих вследствие сбоя в работе системы CANbus.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер

      • Экохарактеристики

        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        • Не содержит свинца

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        Сигнал поворота
        Линейка продукции
        LED CANbus
        Тип
        [~21W]
        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        21  Вт

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        39587730

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