Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге
больше никаких сигналов об ошибке на приборной панели Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге
больше никаких сигналов об ошибке на приборной панели Узнать обо всех преимуществах
Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге
больше никаких сигналов об ошибке на приборной панели Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Неповторимый стиль и максимальная безопасность на дороге
больше никаких сигналов об ошибке на приборной панели Узнать обо всех преимуществах
При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANbus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. С помощью системы удаления предупреждений для светодиодов Philips вы сможете избежать таких оповещений, возникающих вследствие сбоя в работе системы CANbus.
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