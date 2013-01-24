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warning canceller

Світлодіодна автомобільна лампа

18957X2
  • Максимальна безпека на дорозі та стиль Максимальна безпека на дорозі та стиль Максимальна безпека на дорозі та стиль
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    warning canceller Світлодіодна автомобільна лампа

    18957X2

    Максимальна безпека на дорозі та стиль

    Запобігання появі повідомлень про помилки на панелі приладів Переглянути усі переваги

    warning canceller Світлодіодна автомобільна лампа

    Максимальна безпека на дорозі та стиль

    Запобігання появі повідомлень про помилки на панелі приладів Переглянути усі переваги

    Максимальна безпека на дорозі та стиль

    Запобігання появі повідомлень про помилки на панелі приладів Переглянути усі переваги

    warning canceller Світлодіодна автомобільна лампа

    Максимальна безпека на дорозі та стиль

    Запобігання появі повідомлень про помилки на панелі приладів Переглянути усі переваги

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      Максимальна безпека на дорозі та стиль

      • Тип лампи: 21 Вт
      • В упаковці: 2
      • 12 В, 21 Вт
      Приглушувач попереджень світлодіодів

      Приглушувач попереджень світлодіодів

      У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп на панелі приладів можуть з’являтися сигнали про помилки. Такі сигнали про помилки унаслідок хибної діагностики системи CANBus можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень світлодіодів Philips.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        Блістер-упаковка

      • Екологічні специфікації

        Важкі метали
        • Без кадмію
        • Без ртуті
        • Без свинцю

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Покажчик повороту
        Лінійка
        CANbus для світлодіодних ламп
        Тип
        [~21 Вт]
        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        21  Вт

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        39587730

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