Максимальна безпека на дорозі та стиль
Запобігання появі повідомлень про помилки на панелі приладів Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальна безпека на дорозі та стиль
Запобігання появі повідомлень про помилки на панелі приладів Переглянути усі переваги
Максимальна безпека на дорозі та стиль
Запобігання появі повідомлень про помилки на панелі приладів Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальна безпека на дорозі та стиль
Запобігання появі повідомлень про помилки на панелі приладів Переглянути усі переваги
У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп на панелі приладів можуть з’являтися сигнали про помилки. Такі сигнали про помилки унаслідок хибної діагностики системи CANBus можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень світлодіодів Philips.
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Екологічні специфікації
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