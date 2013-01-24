Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus H4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H4. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели, и индикатором дальнего света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus H4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H4. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели, и индикатором дальнего света. Узнать обо всех преимуществах
Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus H4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H4. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели, и индикатором дальнего света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus H4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H4. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели, и индикатором дальнего света. Узнать обо всех преимуществах
При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, сигнализатором дальнего света, а также позволяют устранить неисправности, сообщения о которых отображаются на приборной панели.
Информация об упаковке
Описание продукта
Электрические характеристики
Особенности изделия
Информация для заказа