Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus H4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H4. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, усуває можливі помилки на панелі приладів, та індикацію дальнього світла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus H4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H4. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, усуває можливі помилки на панелі приладів, та індикацію дальнього світла. Переглянути усі переваги
Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus H4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H4. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, усуває можливі помилки на панелі приладів, та індикацію дальнього світла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus H4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H4. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, усуває можливі помилки на панелі приладів, та індикацію дальнього світла. Переглянути усі переваги
У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів, та проблеми з індикатором дальнього світла.
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