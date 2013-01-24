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CANbus adaptor LED

Адаптер CANbus

18960C2
  • Ідеальні електричні характеристики Ідеальні електричні характеристики Ідеальні електричні характеристики
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    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus

    18960C2

    Ідеальні електричні характеристики

    Philips LED-CANbus H4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H4. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, усуває можливі помилки на панелі приладів, та індикацію дальнього світла. Переглянути усі переваги

    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus

    Ідеальні електричні характеристики

    Philips LED-CANbus H4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H4. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, усуває можливі помилки на панелі приладів, та індикацію дальнього світла. Переглянути усі переваги

    Ідеальні електричні характеристики

    Philips LED-CANbus H4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H4. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, усуває можливі помилки на панелі приладів, та індикацію дальнього світла. Переглянути усі переваги

    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus

    Ідеальні електричні характеристики

    Philips LED-CANbus H4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H4. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, усуває можливі помилки на панелі приладів, та індикацію дальнього світла. Переглянути усі переваги

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      Ідеальні електричні характеристики

      Безперебійне функціонування

      • LED-CANbus H4 3-в-1
      • Проти миготіння
      • Усуває помилки на панелі приладів
      • Підтримка індикатора дальнього світла

      Забезпечення ефективності фар LED-HL [~H4]

      У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів, та проблеми з індикатором дальнього світла.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900398090
        EAN3
        8727900398106
        Тип упаковки
        C2

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Адаптер CANbus для LED H4
        Тип
        Адаптер CANbus
        Позначення типу світлодіодів
        CEA H4 18960 12V C2
        Технічні характеристики
        Усуває помилки на панелі приладів
        Лінійка
        Адаптер CANbus LED

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Прогресивна автомобільна система
        Особливість виробу
        Ідеальні електричні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        18960C2
        Код замовлення
        39809030

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