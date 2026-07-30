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Больше не доступен
190BL1CB/00
B Line
48,3 см (19")
Формат 16:10
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.
Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.
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