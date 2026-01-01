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Больше не доступен
190S1CB/00
Эргономичный дисплей повышает продуктивность работы
Эргономичный бизнес-монитор 190S1 повышает продуктивность благодаря функциям SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision
48 см (19") широкоформ. S-line
Формат 16:10
База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.
При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количество ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.
Сертифицированные мониторы Philips стандарта EPEAT Silver обеспечивают безопасность для человека и окружающей среды и имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов парниковых газов, негативно влияющих на климат планеты. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Стандарт EPEAT Silver действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.
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