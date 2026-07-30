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Больше не доступен
190V3SB5/00
V Line
48,3 см (19")
Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.
SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.
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