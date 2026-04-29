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Brilliance ЖК-монитор, LED-подсветка
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Драйверы Windows Vista - English (US)
Драйверы Windows 7 - English (US)
Брошюра
Уведомление о сертификации TCO - English (US)
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Политика в отношении дефектов пикселей на мониторах
Как изменить цветовую схему монитора?
Является ли экран ЖК-монитора устойчивым к появлению царапин?
Какова рекомендуемая частота обновления для ЖК-мониторов?
Как очищать поверхность ЖК-монитора?
На экране постоянно появляется надпись "SmartImage Вкл./Выкл." (вертикальная разделительная линия)
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