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Оцените яркое изображение на этом привлекательном глянцевом светодиодном дисплее с функцией SmartControl lite. Выбор очевиден!
V Line
20 (диагональ 49,5 см/19,5")
Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
4.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
макс1111
23/09/2020
Україна
проблема с разрешение екрана
по характеристикам монитор поддерживает fullhd разрешение,а у меня максимум 1600 на 1200,и пишет универсальний монитор не pnp, что делать?
Этот отзыв про 226V4LSB ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
Дата пользования 2018-09-23
Этот отзыв про 226V4LSB ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
Дата пользования 2018-09-23