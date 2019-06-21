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Больше не доступен

ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

200V4LSB/00

4

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

Оцените яркое изображение на этом привлекательном глянцевом светодиодном дисплее с функцией SmartControl lite. Выбор очевиден!

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Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

  • V Line

  • 20 (диагональ 49,5 см/19,5")

Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

Светодиодная LED-технология для ярких цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Компактная подставка экономит место

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

23/09/2020

Україна

Україна

проблема с разрешение екрана

по характеристикам монитор поддерживает fullhd разрешение,а у меня максимум 1600 на 1200,и пишет универсальний монитор не pnp, что делать?

Этот отзыв про 226V4LSB ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

Дата пользования 2018-09-23

Этот отзыв про 226V4LSB ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

Дата пользования 2018-09-23

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