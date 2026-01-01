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Больше не доступен
203V5LSB26/10
Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор!
V Line
20 (диагональ 49,5 см/19,5")
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
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