Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Наслаждайтесь реалистичным LED-изображением на дисплее Philips с функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Наслаждайтесь реалистичным LED-изображением на дисплее Philips с функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах
Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Наслаждайтесь реалистичным LED-изображением на дисплее Philips с функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Наслаждайтесь реалистичным LED-изображением на дисплее Philips с функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден! Узнать обо всех преимуществах
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус