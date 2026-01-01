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ЖК-монитор

203V5LSB26/10

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор!

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Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 20 (диагональ 49,5 см/19,5")

Светодиодная LED-технология для ярких цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Крепление VESA для гибкости при установке

Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

Технические характеристики

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