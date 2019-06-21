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Больше не доступен
V Line
50,8 см (20")
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
4.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
макс1111
23/09/2020
Україна
проблема с разрешение екрана
по характеристикам монитор поддерживает fullhd разрешение,а у меня максимум 1600 на 1200,и пишет универсальний монитор не pnp, что делать?
Этот отзыв про 226V4LSB ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
Этот отзыв про 226V4LSB ЖК-монитор со светодиодной подсветкой