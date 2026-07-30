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Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор, LED-подсветка

220P4LPYES/00

Экологичный дисплей
LED-дисплей Philips PowerSensor на 65 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность
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с технологией PowerSensor экономит электроэнергию

Экологичный дисплей

  • P Line

  • 55,9 см (22")

  • 1680x1050

PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора

DisplayPort позволяет передавать изображение и звук по одному длинному кабелю

Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка высоты, разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

Технические характеристики

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