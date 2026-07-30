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  • Элегантный дисплей обогащает впечатления от просмотра
  • Элегантный дисплей обогащает впечатления от просмотра
  • Элегантный дисплей обогащает впечатления от просмотра
  • Элегантный дисплей обогащает впечатления от просмотра

Больше не доступен

ЖК-монитор, LED-подсветка

227E4LSB/00

Элегантный дисплей обогащает впечатления от просмотра
Наслаждайтесь потрясающим качеством светодиодного изображения с натуральной цветопередачей на элегантном тонком дисплее.
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Элегантный дисплей обогащает впечатления от просмотра

  • E Line

  • 54,6 см (21,5")

  • Дисплей Full HD

Светодиодная технология для естественных цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

Технические характеристики

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