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Больше не доступен

4000 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

22PFS4022/12

Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Бесконечные развлечения: телевизор Philips 4000 воспроизводит качественное изображение на небольшом экране. Он достаточно компактный, чтобы его можно было легко и быстро переносить в разные комнаты, а минималистичный дизайн этого телевизора впишется в интерьер любого уголка вашего дома.

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с технологией Digital Crystal Clear

Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

  • 55 см (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

USB для воспроизведения мультимедийного контента

USB для воспроизведения мультимедийного контента

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Компактный портативный телевизор: безграничные возможности развлечений

Благодаря этому стильному, легкому и компактному телевизору с малой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Установите его на кухне, следите за последними новостями, работая в гараже, или болейте за любимую команду во дворе за приготовлением барбекю. Портативный дизайн для безграничных возможностей развлечений!

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.