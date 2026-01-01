Компактный портативный телевизор: безграничные возможности развлечений

Благодаря этому стильному, легкому и компактному телевизору с малой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Установите его на кухне, следите за последними новостями, работая в гараже, или болейте за любимую команду во дворе за приготовлением барбекю. Портативный дизайн для безграничных возможностей развлечений!