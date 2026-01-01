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Больше не доступен
22PFS4022/12
Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Бесконечные развлечения: телевизор Philips 4000 воспроизводит качественное изображение на небольшом экране. Он достаточно компактный, чтобы его можно было легко и быстро переносить в разные комнаты, а минималистичный дизайн этого телевизора впишется в интерьер любого уголка вашего дома.
55 см (22")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Благодаря этому стильному, легкому и компактному телевизору с малой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Установите его на кухне, следите за последними новостями, работая в гараже, или болейте за любимую команду во дворе за приготовлением барбекю. Портативный дизайн для безграничных возможностей развлечений!
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Отзывы
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.