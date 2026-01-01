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Больше не доступен
237E7QDSB/00
Яркие цвета, высокая четкость
Превосходный дисплей с широким углом обзора воспроизводит яркие цвета и четкие детали. Благодаря элегантному дизайну он прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения.
E Line
58,4 см (23")
1920 x 1080 (Full HD)
В дисплеях AH-IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи AH-IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
Отзывы
Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.
Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org
Логотип/товарный знак "AH-IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Время отклика соответствует значению SmartResponse