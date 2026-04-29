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Brilliance ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

Больше не доступен

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BrillianceЖК-монитор IPS, LED-подсветка

239C4QHSB/00

Brilliance ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Драйверы Windows Vista - English (US)

  • версия: 239C4QH
  • RAR файл, 64.9 kB
  • 13 February 2012

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 239C4QH
  • RAR файл, 64.9 kB
  • 13 February 2012

Инструкции и документация

Уведомление о сертификации TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 15 June 2023

Брошюра

  • PDF файл, 711.2 kB
  • 21 March 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

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