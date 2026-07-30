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Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор IPS, LED-подсветка

239C4QHSW/00

Потрясающе красивый
Новый монитор Philips Blade 2 в стильном ультратонком дизайне, оснащенный IPS-дисплеем с широким углом обзора, готов к работе с максимальной эффективностью.
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Ультратонкий высокопроизводительный IPS-дисплей

Потрясающе красивый

  • Blade 2

  • 58,4 см (23")

  • Дисплей Full HD

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

Стильный дизайн и тонкий корпус для современных интерьеров

В новой серии мониторов Philips используются новейшие ультратонкие светодиоды, позволяющие сделать конструкцию более тонкой по сравнению с моделями предыдущего поколения. Такой дизайн не только делает монитор более привлекательным с эстетической точки зрения, но также не занимает много места!

Технические характеристики

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