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Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор с базой Ergo, USB и аудио

240B1CB/00

Большой эргономичный бизнес-монитор для повышения продуктивности

Благодаря функции SmartImage, фронтальной стереосистеме, порту USB и базе Ergo, бизнес-монитор 240B1 с низким энергопотреблением поможет повысить продуктивность работы

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Большой эргономичный бизнес-монитор для повышения продуктивности

  • 61 см (24") широкоформ. B-line

  • Формат 16:10

SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

Регулировка угла наклона и поворота монитора для идеального угла просмотра

Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.

Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

Технические характеристики

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