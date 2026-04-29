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Brilliance ЖК-монитор, LED-подсветка

Больше не доступен

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BrillianceЖК-монитор, LED-подсветка

241S4LCB/00

Brilliance ЖК-монитор, LED-подсветка

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 241S
  • ZIP файл, 56 kB
  • 4 September 2013

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 241S
  • ZIP файл, 56 kB
  • 4 September 2013

Инструкции и документация

Уведомление о сертификации TCO - English (US)

  • PDF файл, 350.9 kB
  • 9 June 2023

Брошюра

  • PDF файл, 636.6 kB
  • 8 April 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

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