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Brilliance ЖК-монитор с функцией SmartImage Game

Больше не доступен

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BrillianceЖК-монитор с функцией SmartImage Game

242G5DJEB/00

Brilliance ЖК-монитор с функцией SmartImage Game

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 242G5D
  • ZIP файл, 8.8 kB
  • 13 June 2013

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 242G5D
  • ZIP файл, 8.8 kB
  • 13 June 2013

Инструкции и документация

Брошюра

  • PDF файл, 1 MB
  • 21 March 2024

Уведомление о сертификации TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

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