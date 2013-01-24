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    Светодиодные решения

    249446000KX1
    • Лампы следующего поколения Лампы следующего поколения Лампы следующего поколения
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      Светодиодные решения

      249446000KX1

      Лампы следующего поколения

      Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

      Светодиодные решения

      Лампы следующего поколения

      Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

      Лампы следующего поколения

      Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

      Светодиодные решения

      Лампы следующего поколения

      Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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        Лампы следующего поколения

        LED-технология используется повсюду... в том числе в вашем автомобиле

        • Двухцокольная лампа

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          24  В
          мощность в ваттах
          1  Вт
          Цоколь
          SV 8.5
          Применение
          Освещение в салоне
          Тип
          Двухцокольная лампа

        • Информация об упаковке

          Тип упаковки
          Блистер

        • Экохарактеристики

          Тяжелые металлы
          • Не содержит кадмия
          • Не содержит ртути
          • Не содержит свинца

        • Вес и габариты

          Диаметр
          38  миллиметра

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
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