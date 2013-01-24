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    Світлодіодні рішення

    249446000KX1
    • Фестон нового покоління Фестон нового покоління Фестон нового покоління
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      Світлодіодні рішення

      249446000KX1

      Фестон нового покоління

      Philips представляє нову лінійку світлодіодних ламп для салону. Ці оновлення дають водіям усі наявні переваги актуальної лінійки світлодіодних ламп, а також ними легко користуватися! Переглянути усі переваги

      Світлодіодні рішення

      Фестон нового покоління

      Philips представляє нову лінійку світлодіодних ламп для салону. Ці оновлення дають водіям усі наявні переваги актуальної лінійки світлодіодних ламп, а також ними легко користуватися! Переглянути усі переваги

      Фестон нового покоління

      Philips представляє нову лінійку світлодіодних ламп для салону. Ці оновлення дають водіям усі наявні переваги актуальної лінійки світлодіодних ламп, а також ними легко користуватися! Переглянути усі переваги

      Світлодіодні рішення

      Фестон нового покоління

      Philips представляє нову лінійку світлодіодних ламп для салону. Ці оновлення дають водіям усі наявні переваги актуальної лінійки світлодіодних ламп, а також ними легко користуватися! Переглянути усі переваги

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        Фестон нового покоління

        Світлодіодна технологія усюди... і у Вашому автомобілі також!

        • Festoon

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          24  В
          Потужність (Вт)
          1  Вт
          Цоколь
          SV 8.5
          Застосування
          Салонне освітлення
          Тип
          Festoon

        • Дані упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

        • Екологічні специфікації

          Важкі метали
          • Без кадмію
          • Без ртуті
          • Без свинцю

        • Вага та розміри

          Діаметр
          38  мм

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
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