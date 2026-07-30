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Больше не доступен
249C4QSB/00
Blade 2
24" (61 см)
Дисплей Full HD
В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
В новой серии мониторов Philips используются новейшие ультратонкие светодиоды, позволяющие сделать конструкцию более тонкой по сравнению с моделями предыдущего поколения. Такой дизайн не только делает монитор более привлекательным с эстетической точки зрения, но также не занимает много места!
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