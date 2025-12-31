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Больше не доступен
24PHS4304/12
LED TV
Современный компактный ЖК-телевизор для ограниченных пространств. Pixel Plus HD обеспечивает четкость картинки, а звук остается кристально чистым. Подойдет для всего — от телемарафона во время готовки до фильмов во время тренировки на беговой дорожке.
60 см (24")
Picture Performance Index 200
LED TV
Pixel Plus HD
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Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.