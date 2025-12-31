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Больше не доступен

4300 seriesLED TV

24PHS4304/12

LED TV

Современный компактный ЖК-телевизор для ограниченных пространств. Pixel Plus HD обеспечивает четкость картинки, а звук остается кристально чистым. Подойдет для всего — от телемарафона во время готовки до фильмов во время тренировки на беговой дорожке.

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с технологией Pixel Plus HD

LED TV

  • 60 см (24")

  • Picture Performance Index 200

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Чистый звук из широкополосных динамиков.

Легко перемещать. Скрытая задняя стойка с малой площадью основания.

Четкие диалоги. Реалистичные эффекты.

Технические характеристики

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  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года
Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.