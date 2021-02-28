Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
24PHS4304/12
Світлодіодний телевізор
Компактний, проте ідеальний – це про світлодіодний телевізор, що підійде для невеликих кімнат. Pixel Plus HD підтримує чіткість зображення і чіткий звук – коли Ви переглядаєте чи то захоплюючий серіал під час приготування їжі, чи фільми на біговій доріжці.
60 см (24 дюйми)
200 Picture Performance Index
Світлодіодний телевізор
Pixel Plus HD
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.6
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Плюси
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Дата використання 2020-02-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Дата використання 2020-02-28
Guriga174
20/09/2023
Magyarország
Частина акції
Перевірений покупець
Tökéletes arra a célra, amire használom.
Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.
Плюси
Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)
Мінуси
Internet csatlakozó nem hazai
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4300 series 24PHS4304 LED TV
Дата використання 2021-09-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4300 series 24PHS4304 LED TV
Дата використання 2021-09-20
Rumvas
19/06/2020
България
Продукта, отговоря напълно на описаните качества.
беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.
Плюси
идеален образ, преди всичко.
Мінуси
няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Дата використання 2020-02-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Дата використання 2020-02-19
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.