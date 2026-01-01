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Больше не доступен

4000 seriesУльтратонкий светодиодный LED TV

24PHT4032/12

Ультратонкий светодиодный LED TV

Портативный телевизор Philips 4000 с изящным дизайном создан для удобного использования в поездках. Благодаря ультратонкой конструкции и белой рамке он превосходно выглядит в любом помещении.

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с технологией Digital Crystal Clear

Ультратонкий светодиодный LED TV

  • 60 см (24")

  • LED TV

  • DVB-T/T2/C

USB для воспроизведения мультимедийного контента

USB для воспроизведения мультимедийного контента

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Элегантный белый цвет будет выглядеть уместно и современно в любой комнате

Мы знаем, что вам нужен небольшой телевизор, объединяющий в себе мощный функционал и безупречный стиль. Именно поэтому наши дизайнеры разработали уникальный корпус этого телевизора с элегантной глянцевой белой рамкой — современное решение, которое идеально впишется в любой интерьер и подчеркнет индивидуальность хозяина.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.