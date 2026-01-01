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Больше не доступен
24PHT4032/12
Ультратонкий светодиодный LED TV
Портативный телевизор Philips 4000 с изящным дизайном создан для удобного использования в поездках. Благодаря ультратонкой конструкции и белой рамке он превосходно выглядит в любом помещении.
60 см (24")
LED TV
DVB-T/T2/C
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
Мы знаем, что вам нужен небольшой телевизор, объединяющий в себе мощный функционал и безупречный стиль. Именно поэтому наши дизайнеры разработали уникальный корпус этого телевизора с элегантной глянцевой белой рамкой — современное решение, которое идеально впишется в любой интерьер и подчеркнет индивидуальность хозяина.
Отзывы
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.