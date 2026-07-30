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  • Energy Label Europe B
    Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
  • Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
  • Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
  • Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
  • Energy Label Europe B
    Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
  • Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
  • Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
  • Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор, NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры
Станьте победителем любых соревнований благодаря игровому монитору Philips 272G5DYEB с диагональю 27". Технология NVIDIA G-SYNC™ предотвращает разрыв кадров и устраняет дрожание изображения. Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры!
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Технология NVIDIA G-SYNC™

Максимальная плавность и быстрый отклик для захватывающей игры

  • G Line

  • 144 Гц

  • 68,6 см (27")

NVIDIA G-SYNC™: плавность и быстрый отклик для захватывающих игр

NVIDIA G-SYNC™: плавность и быстрый отклик для захватывающих игр

NVIDIA G-SYNC™ — новая прогрессивная технология для дисплеев, обеспечивающая максимальную плавность и быстрый отклик для захватывающей игры. Великолепные характеристики G-SYNC™ достигаются при помощи синхронизации частоты обновления экрана и графического процессора компьютера с видеокартой GeForce GTX. При этом устраняются разрывы кадров, а дрожание и задержка изображения сводятся к минимуму. В результате сцены обновляются мгновенно, а объекты становятся четче. Получите выгодное преимущество в напряженной борьбе благодаря плавному процессу игры и превосходному качеству изображения.

Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Вы прилагаете все усилия, чтобы победить в напряженной борьбе. И для этого требуется, чтобы видеоряд был максимально четким и плавным. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 144 кадра в секунду, что в 2,4 раза быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. А благодаря частоте обновления 144 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться. Минимальные показатели задержки ввода и отсутствие разрывов в изображении делают этот игровой дисплей Philips самым верным напарником в битве

SmartResponse: отклик 1 мс для динамичных игр

SmartResponse: отклик 1 мс для динамичных игр

SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Убедитесь, что на ПК установлены: ОС Windows 7 или более новая версия, графическая карта Nvidia Geforce GTX650 Ti Boost (центральный процессор) или выше, драйвер последней версии.

      2. Режимы G-Sync, ULMB и 3D Vision не могут работать одновременно: при включении одного из режимов два других должны быть отключены.

      3. ULMB работает только при 85 Гц, 100 Гц и 120 Гц. 3D Vision работает только при 100 Гц и 120 Гц.

      4. Требуется графическая карта NVIDIA и разъем DisplayPort. Информацию о совместимости с G-SYNC™ см. на www.geforce.com/g-sync.

      5. По вопросам относительно поддержки частоты 144 Гц обращайтесь непосредственно к поставщику графической карты.

      6. © 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC и 3D Vision являются товарными знаками и/или зарегистрированными торговыми знаками NVIDIA Corporation в США и других странах.

      7. ПО BATMAN: ARKHAM ORIGINS (Бэтмен: Летопись Аркхема) © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Разработано WB Games Montreal и Splash Damage. БЭТМЕН и другие персонажи, сходство с ними и связанные с ними элементы являются товарными знаками DC Comics © 2013. Все права защищены.

      8. ЛОГОТИП WB GAMES, ЩИТ WB: ™, © Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)