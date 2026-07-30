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Больше не доступен
272G5DYEB/00
G Line
144 Гц
68,6 см (27")
NVIDIA G-SYNC™ — новая прогрессивная технология для дисплеев, обеспечивающая максимальную плавность и быстрый отклик для захватывающей игры. Великолепные характеристики G-SYNC™ достигаются при помощи синхронизации частоты обновления экрана и графического процессора компьютера с видеокартой GeForce GTX. При этом устраняются разрывы кадров, а дрожание и задержка изображения сводятся к минимуму. В результате сцены обновляются мгновенно, а объекты становятся четче. Получите выгодное преимущество в напряженной борьбе благодаря плавному процессу игры и превосходному качеству изображения.
Вы прилагаете все усилия, чтобы победить в напряженной борьбе. И для этого требуется, чтобы видеоряд был максимально четким и плавным. Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 144 кадра в секунду, что в 2,4 раза быстрее, чем на обычном дисплее. При более низком значении частоты кадров изображение противника на экране может перемещаться рывками, а значит, в него будет намного сложнее попасть. А благодаря частоте обновления 144 Гц траектория движения противника отображается невероятно плавно — кадр за кадром, помогая вам лучше прицелиться. Минимальные показатели задержки ввода и отсутствие разрывов в изображении делают этот игровой дисплей Philips самым верным напарником в битве
SmartResponse представляет собой эксклюзивную технологию ускорения от Philips, которая при включении автоматически настраивает время отклика в соответствии с определенными требованиями приложений, например игр и фильмов, для которых необходимо более быстрое время отклика для создания изображений без дрожания, запаздывания, а также без остаточного изображения.
Отзывы
Убедитесь, что на ПК установлены: ОС Windows 7 или более новая версия, графическая карта Nvidia Geforce GTX650 Ti Boost (центральный процессор) или выше, драйвер последней версии.
Режимы G-Sync, ULMB и 3D Vision не могут работать одновременно: при включении одного из режимов два других должны быть отключены.
ULMB работает только при 85 Гц, 100 Гц и 120 Гц. 3D Vision работает только при 100 Гц и 120 Гц.
Требуется графическая карта NVIDIA и разъем DisplayPort. Информацию о совместимости с G-SYNC™ см. на www.geforce.com/g-sync.
По вопросам относительно поддержки частоты 144 Гц обращайтесь непосредственно к поставщику графической карты.
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