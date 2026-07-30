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  • Высокопроизводительный монитор AMVA
  • Высокопроизводительный монитор AMVA
  • Высокопроизводительный монитор AMVA
  • Высокопроизводительный монитор AMVA

Больше не доступен

ЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

273E3QHSS/00

Высокопроизводительный монитор AMVA
Этот LED-монитор AMVA обеспечивает превосходное изображение высокой контрастности. Большой размер, широкий угол обзора и яркое, живое изображение — все для ваших развлечений.
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для превосходного яркого изображения и высокой контрастности

Высокопроизводительный монитор AMVA

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • Дисплей Full HD

LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов

Разрешение Full HD 16:9 для игр и видео

Разрешение Full HD 16:9 для игр и видео

ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

Технические характеристики

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