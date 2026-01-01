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Больше не доступен
273G3DHSW/00
Оцените игры в формате 3D на большом экране
Погрузитесь в атмосферу игр 3D благодаря светодиодному монитору 273G от Philips. Большой дисплей, активные 3D-очки, несколько входов HDMI — игры еще никогда не были такими захватывающими!
G Line
68,6 см (27")
3D, активные очки
Программное обеспечение ПК для точной настройки работы дисплея и его установок. Philips предлагает пользователям два варианта регулировки установок дисплея. Либо с помощью многоуровневого экранного меню и кнопок на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Philips SmartControl для простого регулирования различных установок дисплея привычным способом.
Специальное компьютерное приложение поможет вам обновить свою коллекцию любимых игр, фильмов и видеозаписей в формате 2D. Одним щелчком мыши их можно преобразовать в 3D-контент с невероятной глубиной изображения.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Отзывы
В случае появления неприятных ощущений, например головокружения, головной боли или потери ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть видео в формате 3D в течение длительного времени.
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр изображения 3D не рекомендуется детям младше 6 лет.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, в которой приводятся дополнительные сведения о 3D-технологии и ее воздействии на здоровье.
Обратите внимание, что для компьютерного ПО (TriDef 3D) для игр в формате 3D необходима графическая карта AMD/ATI.