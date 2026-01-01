КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Energy Label Europe B
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Energy Label Europe B
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта

Больше не доступен

ЖК-монитор, LED-подсветка

273P3LPHEB/00

Инновационная технология PowerSensor экономит электроэнергию

Экологичный светодиодный монитор Philips Professional 273P3, награжденный золотым сертификатом EPEAT, с помощью функции PowerSensor определяет присутствие пользователя и регулирует энергопотребление, экономя до 80 % энергии!

Посмотреть все преимущества

Инновационная технология PowerSensor экономит электроэнергию

  • P Line

  • 68,6 см (27")

PowerSensor: экономия средств за счет низкого энергопотребления

PowerSensor: экономия средств за счет низкого энергопотребления

Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора.

Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Стандарт EPEAT GOLD — гарантия безопасности для окружающей среды

Мониторы Philips с сертификатом EPEAT GOLD безопасны для человека и окружающей среды. Они имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов вредных парниковых газов. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Сертификат GOLD гарантирует, что по меньшей мере 30% пластика является продуктом переработки отходов, что обеспечивает низкий уровень токсичных материалов и опасных отходов. Стандарт EPEAT Gold действителен в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения данных о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Стандарт EPEAT Gold действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт www.epeat.net.