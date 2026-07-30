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Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

273P3QPYES/00

Экологичный дисплей
LED-дисплей Philips PowerSensor AMVA на 65 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность
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с технологией PowerSensor экономит электроэнергию

Экологичный дисплей

  • P Line

  • 68,6 см (27")

  • Дисплей Full HD AMVA

PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора

LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов

DisplayPort позволяет передавать изображение и звук по одному длинному кабелю

Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Стандарт EPEAT Gold действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт www.epeat.net.