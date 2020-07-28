КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Energy Label Europe B
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Energy Label Europe B
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта

Больше не доступен

Изогнутый ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

328E9QJAB/00

4.4

| (8) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт

Потрясающие цвета, полное погружение

Испытайте эффект полного погружения с изогнутыми мониторами Philips. Изогнутый монитор E line 32" обеспечивает максимальное погружение благодаря превосходному качеству изображения Full HD. Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает непревзойденное качество, благодаря которому изображение буквально оживает!

Посмотреть все преимущества

Потрясающие цвета, полное погружение

  • E Line

  • 32 (диагональ 80 см/31,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.4

из 5

8

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата пользования 2020-01-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата пользования 2020-01-28

12/11/2019

Україна

Україна

Отличный

Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

12/04/2019

Україна

Україна

Дуже класний продукт!!

Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Радиус изгиба дисплея в мм

  2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.