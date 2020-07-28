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Больше не доступен
328E9QJAB/00
Потрясающие цвета, полное погружение
Испытайте эффект полного погружения с изогнутыми мониторами Philips. Изогнутый монитор E line 32" обеспечивает максимальное погружение благодаря превосходному качеству изображения Full HD. Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает непревзойденное качество, благодаря которому изображение буквально оживает!
E Line
32 (диагональ 80 см/31,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.
4.4
из 5
8
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата пользования 2020-01-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата пользования 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Радиус изгиба дисплея в мм
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.