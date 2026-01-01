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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта

Больше не доступен

4000 seriesТонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

32PFH4100/88

Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

Идеальный телевизор на все времена. Тонкий светодиодный LED-телевизор Philips Full HD серии 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает четкое изображение и чистый звук. Он оснащен всеми необходимыми функциями, позволяющими наслаждаться просмотром телевизора в домашних условиях, в том числе удобными дополнительными портами USB и HDMI.

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С технологией Digital Crystal Clear

Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

  • 80 см (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.

Подставка открытой конструкции создает эффект невесомости

Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.

Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.