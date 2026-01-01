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Больше не доступен
32PFH4100/88
Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD
Идеальный телевизор на все времена. Тонкий светодиодный LED-телевизор Philips Full HD серии 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает четкое изображение и чистый звук. Он оснащен всеми необходимыми функциями, позволяющими наслаждаться просмотром телевизора в домашних условиях, в том числе удобными дополнительными портами USB и HDMI.
80 см (32")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.
Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Отзывы
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.