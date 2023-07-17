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4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

32PFH4100/88

3.6

| (48) Відгуки

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3.6

з 5

48

Відгуки

17/07/2023

Polska

Polska

crystalicznie czysty obraz

konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy

Плюси

crystalicznie czysty obraz i dźwięk

Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2021-07-17

Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2021-07-17

09/12/2022

Polska

Polska

dobry telewizor

oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda

Плюси

same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza

Мінуси

aktualizacje by się przydały

Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2020-12-09

Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2020-12-09

11/09/2021

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania.

Polecam ten TV każdemu kto lubi patrzeć na telewizje, a reszta zależy od tego jaką telewizje oglądamy.

Плюси

posiada wszystkie opcje oprócz TV aplikacje

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2019-09-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2019-09-11

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