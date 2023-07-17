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Більше не доступний
32PFH4100/88
3.6
з 5
48
Відгуки
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
crystalicznie czysty obraz
konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy
Плюси
crystalicznie czysty obraz i dźwięk
Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2021-07-17
Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2021-07-17
DOR 62
09/12/2022
Polska
dobry telewizor
oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda
Плюси
same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza
Мінуси
aktualizacje by się przydały
Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2020-12-09
Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2020-12-09
Dorota 60
11/09/2021
Polska
Ten produkt spełnia moje oczekiwania.
Polecam ten TV każdemu kto lubi patrzeć na telewizje, a reszta zależy od tego jaką telewizje oglądamy.
Плюси
posiada wszystkie opcje oprócz TV aplikacje
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2019-09-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2019-09-11