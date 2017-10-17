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Больше не доступен
32PFH4101/88
Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Стильный дизайн модели Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения Full HD с показателем Perfect Motion Rate и чистоту звучания — развлечения без границ!
80 см (32")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.
Необычная, темная и невероятно надежная подставка. Прочная ультратонкая подставка Philips черного цвета подчеркивает элегантный дизайн телевизора. Несмотря на свой небольшой размер, она отличается непревзойденной устойчивостью.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
3.8
из 5
5
Отзывы
xaxa4321
17/10/2017
Україна
отличный продукт
хотелось ы добавить в комплект поставки и настенное крепление
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 32PFH4101 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 32PFH4101 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
myangel4
04/10/2017
Україна
очень доволен
выбирал телевизор для пк - подошел идеально, чёткость изображения высокая, ни одного пикселя даже в упор не видно, лагов нет, в любые динамичные игры играть- одно удовольствие.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 40PFH4101 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 40PFH4101 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Nussik
06/11/2020
Україна
Классный телевизор
Купили телевизор этой марки себе домой. Качество нравится, ни разу не подводил, не ломался. Картинка яркая, качественная, звук хороший. Единственный маленький нюанс это что когда включаешь телевизор экран включается только через секунд 5 а не сразу. но на функционал не влияет.
Плюсы
Ярко и качественно
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 32PFH4101 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата пользования 2018-11-06
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 32PFH4101 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата пользования 2018-11-06
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.