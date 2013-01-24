Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
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Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Итого:
SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.
Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При потоковой передаче или просмотре дисков вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Галерея приложений Philips — это большая коллекция онлайн-приложений, к которым вы получите доступ, как только подключите Smart TV к сети Интернет. Все очень просто! Включите телевизор, подключите его к Интернету и наслаждайтесь целым миром онлайн-развлечений.
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
Изображение/дисплей
Функции Smart TV
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Питание
Размеры
Цвет и отделка
Аксессуары