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    Ультратонкий Full HD LED Smart TV

    32PFS5823/12
    Общая оценка / 5
    • Ультратонкий Full HD LED Smart TV Ультратонкий Full HD LED Smart TV Ультратонкий Full HD LED Smart TV
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      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      32PFS5823/12
      Общая оценка / 5

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах

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        Ультратонкий Full HD LED Smart TV

        Итого:

        Ультратонкий Full HD LED Smart TV

        с технологией Pixel Plus HD

        • 80 см (32")
        • Picture Performance Index 500
        • FHD
        • Pixel Plus HD
        SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

        SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

        SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

        Подставка открытой конструкции создает ощущение невесомости

        Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.

        Pixel Plus HD для превосходного изображения, которое не оставит вас равнодушными

        Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При потоковой передаче или просмотре дисков вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

        Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

        Галерея приложений Philips открывает доступ к развлечениям

        Галерея приложений Philips — это большая коллекция онлайн-приложений, к которым вы получите доступ, как только подключите Smart TV к сети Интернет. Все очень просто! Включите телевизор, подключите его к Интернету и наслаждайтесь целым миром онлайн-развлечений.

        Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

        Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          LED Full HD
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          80  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          32  (дюймы)
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Формат изображения
          4:3/16:9
          Пиковое отношение яркости
          65  %
          Улучшение изображения
          Pixel Plus HD

        • Функции Smart TV

          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер подключения к устройству
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Приложение Philips TV Remote*
          • Приложения
          • Каналы
          • Управление
          • NowOnTV
          • Телегид
          • Видео по запросу
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Регулировка формата экрана
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Масштабирование, растяжение
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • Social TV
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          Взаимодействие с пользователем
          SimplyShare

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          16 Вт
          Улучшение звука
          • Incredible Surround
          • Clear Sound
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Регулировка НЧ
          • Функция Smart Sound

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          2
          Количество разъемов USB
          2
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Антенна, IEC75
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Выход для наушников
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Беспроводное соединение
          Встроенный модуль 1T1R, однополосный

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SSA
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Поддержка HEVC
          Да
          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Режим ECO
          • Отключение изображения (для радио)
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          24  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          36  кВт/ч
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*

        • Размеры

          Ширина коробки
          798  миллиметра
          Высота коробки
          520  миллиметра
          Глубина коробки
          133  миллиметра
          Ширина устройства
          731,8  миллиметра
          Высота устройства
          435,3  миллиметра
          Глубина устройства
          81,0  миллиметра
          Ширина с подставкой
          731,8  миллиметра
          Высота с подставкой
          454,0  миллиметра
          Глубина с подставкой
          166,2  миллиметра
          Ширина подставки
          549,8  миллиметра
          Вес продукта
          4,5  кг
          Вес изделия с подставкой
          4,6  кг
          Вес, включая упаковку
          6,1  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          Y=100 мм

        • Цвет и отделка

          Передняя панель телевизора
          Серебристый металлик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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