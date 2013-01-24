Ультратонкий Full HD LED Smart TV

Модель Philips 5800 с функцией Smart TV позволяет открывать любимые приложения и другой контент на большом экране в разрешении Full HD. Смотрите популярные фильмы, спортивные передачи в прямом эфире или играйте в многопользовательские игры — для этого потребуется всего лишь несколько нажатий. Узнать обо всех преимуществах