Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Телевізор Philips серії 5800 із Smart TV переносить Ваші улюблені додатки та контент на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це тепер на відстані всього кількох натиснень. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Телевізор Philips серії 5800 із Smart TV переносить Ваші улюблені додатки та контент на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це тепер на відстані всього кількох натиснень. Переглянути усі переваги
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Телевізор Philips серії 5800 із Smart TV переносить Ваші улюблені додатки та контент на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це тепер на відстані всього кількох натиснень. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Телевізор Philips серії 5800 із Smart TV переносить Ваші улюблені додатки та контент на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це тепер на відстані всього кількох натиснень. Переглянути усі переваги
Ультратонкий Full HD LED Smart TV
Усього:
SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.
Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.
Телевізор із сучасними, витонченими лініями заслуговує на підставку, яка вирізняє його з-поміж інших. Тому дизайнери команди Philips TV створили цю унікальну відкриту підставку, яка прекрасно доповнює інтер’єр.
Процесор Philips Pixel Plus HD оптимізує якість зображення для відтворення чітких зображень із чудовою контрастністю. Тож немає значення, контент якого джерела Ви переглядаєте – онлайн-потоку чи диска – Ви будете вражені чіткішим зображенням із яскравішими білими і насиченими чорними відтінками.
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
Галерея додатків Philips – це широкомасштабна добірка Інтернет-додатків, доступ до яких можна отримати відразу після підключення Smart TV до Інтернету. Це так просто! Увімкніть телевізор, підключіть його до Інтернету та отримайте цілий світ онлайн-розваг.
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
Зображення/дисплей
Функції Smart TV
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри
Колір та покриття
Аксесуари