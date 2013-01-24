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    Ультратонкий Full HD LED Smart TV

    32PFS5823/12
    Загальна оцінка / 5
    • Ультратонкий Full HD LED Smart TV Ультратонкий Full HD LED Smart TV Ультратонкий Full HD LED Smart TV
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      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      32PFS5823/12
      Загальна оцінка / 5

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Телевізор Philips серії 5800 із Smart TV переносить Ваші улюблені додатки та контент на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це тепер на відстані всього кількох натиснень. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Телевізор Philips серії 5800 із Smart TV переносить Ваші улюблені додатки та контент на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це тепер на відстані всього кількох натиснень. Переглянути усі переваги

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Телевізор Philips серії 5800 із Smart TV переносить Ваші улюблені додатки та контент на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це тепер на відстані всього кількох натиснень. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Ультратонкий Full HD LED Smart TV

      Телевізор Philips серії 5800 із Smart TV переносить Ваші улюблені додатки та контент на великий екран у якості Full HD. Гостросюжетні фільми, трансляції спортивних подій на живо та ігри з іншими гравцями – усе це тепер на відстані всього кількох натиснень. Переглянути усі переваги

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        Ультратонкий Full HD LED Smart TV

        Усього:

        Ультратонкий Full HD LED Smart TV

        із технологією Pixel Plus HD

        • 80 см (32 дюйми)
        • 500 Picture Performance Index
        • FHD
        • Pixel Plus HD
        SAPHI. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        SAPHI. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.

        Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

        Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

        Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

        Відкрита рамкова підставка створює відчуття легкості

        Телевізор із сучасними, витонченими лініями заслуговує на підставку, яка вирізняє його з-поміж інших. Тому дизайнери команди Philips TV створили цю унікальну відкриту підставку, яка прекрасно доповнює інтер’єр.

        Pixel Plus HD для прекрасних зображень, які Вам сподобаються

        Процесор Philips Pixel Plus HD оптимізує якість зображення для відтворення чітких зображень із чудовою контрастністю. Тож немає значення, контент якого джерела Ви переглядаєте – онлайн-потоку чи диска – Ви будете вражені чіткішим зображенням із яскравішими білими і насиченими чорними відтінками.

        Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю

        Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

        Галерея додатків Philips пропонує розважальний контент

        Галерея додатків Philips – це широкомасштабна добірка Інтернет-додатків, доступ до яких можна отримати відразу після підключення Smart TV до Інтернету. Це так просто! Увімкніть телевізор, підключіть його до Інтернету та отримайте цілий світ онлайн-розваг.

        Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

        Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          Світлодіодний Full HD
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          80  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          32  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Формат кадру
          4:3/16:9
          Максимальний коефіцієнт яскравості
          65  %
          Покращення зображення
          Pixel Plus HD

        • Функції Smart TV

          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Додаток Philips TV Remote App*
          • Додатки
          • Канали
          • Керування
          • Зараз на ТБ
          • Телегід
          • Відео на вимогу
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Масштабувати, Розтягнути
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веб-браузер
          • Соціальне ТБ
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          16 Вт
          Покращення звуку
          • Incredible Surround
          • Clear Sound
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Регулювання низьких частот
          • Розумний звук

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          2
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Антена IEC75
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Супутниковий конектор
          • Вихід для навушників
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          Бездротові з’єднання
          Вбудована односмугова антена 1T1R

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SSA
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Відеовходи
          до 1920x1080p

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Екорежим
          • Вимикання зображення (для радіо)
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          24  Вт
          Річне споживання енергії
          36  кВт·год
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*

        • Розміри

          Ширина коробки
          798  мм
          Висота коробки
          520  мм
          Глибина коробки
          133  мм
          Ширина телевізора
          731,8  мм
          Висота телевізора
          435,3  мм
          Глибина телевізора
          81,0  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          731,8  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          454,0  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          166,2  мм
          Ширина підставки телевізора
          549,8  мм
          Вага виробу
          4,5  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          4,6  кг
          Вага з упаковкою
          6,1  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          Y=100 мм

        • Колір та покриття

          Передня панель телевізора
          Металевий сріблястий

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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