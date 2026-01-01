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Больше не доступен
32PFT4101/12
Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Стильный дизайн модели Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения Full HD с показателем Perfect Motion Rate и чистоту звучания — развлечения без границ!
80 см (32")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.
Необычная, темная и невероятно надежная подставка. Прочная ультратонкая подставка Philips черного цвета подчеркивает элегантный дизайн телевизора. Несмотря на свой небольшой размер, она отличается непревзойденной устойчивостью.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Отзывы
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.