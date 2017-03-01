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Більше не доступний
32PFT4101/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення Full HD із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.
80 см (32 дюйми)
Світлодіодний телевізор Full HD
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index поєднує технологію відображення Philips та засоби розширеної обробки зображень для покращення складових сприйняття: чіткості, руху, контрастності та кольору. Незалежно від джерела Ви завжди насолоджуватиметеся надзвичайно чіткими зображеннями з неймовірними деталями та глибиною, найнасиченішими чорними, найчистішими білими і найяскравішими живими кольорами, а також природними, реалістичними відтінками кольору шкіри.
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
4.0
з 5
42
Відгуки
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Перевірений покупець
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Перевірений покупець
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
guntisxl
11/06/2018
Latvija
Viss OK!
Ērts, labi regulējams, laba izšķirtspēja, pietiekami ātra reakcija.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.