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Больше не доступен
32PFT4132/12
Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Стильный дизайн и великолепные характеристики. Телевизор Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает воспроизведение качественного изображения Full HD с высокой контрастностью и чистым звучанием. Оцените превосходные возможности для развлечений и простоту использования данной модели.
80 см (32")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Вітторіо
02/11/2021
Україна
Виріб відповідає очікуванням!
Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.
Плюсы
*
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата пользования 2019-11-02
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата пользования 2019-11-02
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.