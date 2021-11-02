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Больше не доступен

4100 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

32PFT4132/12

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Стильный дизайн и великолепные характеристики. Телевизор Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает воспроизведение качественного изображения Full HD с высокой контрастностью и чистым звучанием. Оцените превосходные возможности для развлечений и простоту использования данной модели.

Посмотреть все преимущества

с технологией Digital Crystal Clear

Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

  • 80 см (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

USB для воспроизведения мультимедийного контента

USB для воспроизведения мультимедийного контента

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/11/2021

Україна

Україна

Виріб відповідає очікуванням!

Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.

Плюсы

*

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата пользования 2019-11-02

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата пользования 2019-11-02

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.