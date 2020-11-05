Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
32PHS4001/12
Ультратонкий светодиодный LED TV
Стильный дизайн модели Philips 4000 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения HD с показателем Perfect Motion Rate и чистоту звучания — развлечения без границ!
80 см (32")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.
Необычная, темная и невероятно надежная подставка. Прочная ультратонкая подставка Philips черного цвета подчеркивает элегантный дизайн телевизора. Несмотря на свой небольшой размер, она отличается непревзойденной устойчивостью.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
1.7
из 5
3
Отзывы
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Плюсы
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Минусы
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата пользования 2018-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата пользования 2018-11-05
Maxim83
12/12/2019
Україна
Барахло а не телек
Сам включается и выключается, но дома, а в сервисе это аппарат работает исправно, а дома опять сам по себе живет. Сервис не смог выявить проблему
Плюсы
Нет
Минусы
Сам включается и выключается
Этот отзыв про 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий светодиодный LED TV
Дата пользования 2018-12-12
Этот отзыв про 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий светодиодный LED TV
Дата пользования 2018-12-12
batiskaf35
17/12/2017
Україна
этот продукт ужасен
самопроизвольно включается! При этом за 4 обращения в авторизированные сервисные центры - дефект так и не был обнаружен
Этот отзыв про 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Этот отзыв про 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Этот телевизор не поддерживает приостановку просмотра / запись на USB, если вставлена карта CI Plus CAM