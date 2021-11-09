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Больше не доступен

4100 seriesУльтратонкий светодиодный LED TV

32PHS4132/12

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий светодиодный LED TV

Стильный дизайн и великолепные характеристики. Телевизор Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает воспроизведение качественного изображения в формате HD с высокой контрастностью и чистым звучанием. Оцените превосходные возможности для развлечений и простоту использования данной модели.

Посмотреть все преимущества

с технологией Digital Crystal Clear

Ультратонкий светодиодный LED TV

  • 80 см (32")

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Тонкая, изящная подставка рождает ощущение невесомости

Приступая к разработке новой модели телевизора, наша команда тщательно продумывает каждую деталь: от технологии до дизайна. Новая подставка с угловыми ножками, в отличие от традиционных, позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!

Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Телевізор від улюбленого бренду.

Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.

Плюсы

Повністю всим задоволений.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата пользования 2019-11-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата пользования 2019-11-09

20/06/2019

Україна

Україна

Функцій безліч. Рекомендую

Просто в захваті від покупки даного телевізора. Функцій дуже багато та вони всі просто супер. Тонкий і яскравий дизайн. Кольори просто бомба.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.