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Больше не доступен

4000 seriesLED TV

32PHT4009/12

LED TV

Все члены семьи оценят четкое изображение LED-телевизоров Philips малых диагоналей серии 4100. Минималистичный дизайн, яркие кадры и прекрасный звук — отличный выбор для любой комнаты в доме.

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С технологией Digital Crystal Clear

LED TV

  • 81 см (32")

  • LED TV

  • DVB-T/T2/C

Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Необходимо обновить ПО для функций Pause TV и записи на USB. Для получения более подробной информации об обновлении ПО посетите веб-сайт www.philips.com/TV и перейдите в раздел поддержки.

  2. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  5. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  6. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.