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32PHT4009/12

4000 series LED TV

Больше не доступен

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Control your TV with your smart device

Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

ПО и драйверы

История версий микропрограммы

  • версия: V3.350
  • PDF файл, 296.8 kB
  • 7 April 2016

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 21 July 2026

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 692.2 kB
  • 21 July 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

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