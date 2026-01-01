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Больше не доступен
32PHT4201/12
Ультратонкий светодиодный LED TV
Стильный дизайн модели Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения HD с показателем Perfect Motion Rate и чистоту звучания — развлечения без границ!
80 см (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Необычная, темная и невероятно надежная подставка. Прочная ультратонкая подставка Philips черного цвета подчеркивает элегантный дизайн телевизора. Несмотря на свой небольшой размер, она отличается непревзойденной устойчивостью.
Отзывы
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.