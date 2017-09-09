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Більше не доступний
32PHT4201/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор
Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю HD-зображення із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.
80 см (32 дюйми)
Світлодіодний телевізор
DVB-T/T2/C
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.
Темні, таємничі та надзвичайно міцні. Чорні тонкі підставки Philips виносять Ваш телевізор на інший рівень. Надійна конструкція у надтонкому дизайні чітко підкреслює витончений стиль Вашого нового телевізора. А зважаючи на їх міцність, дивує, як щось настільки маленьке може робити настільки багато.
3.8
з 5
13
Відгуки
roberto
09/09/2017
România
ok
tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Natti23
21/02/2017
Eesti
Suurepärane pilt stiilses kestas.
Pilt on vaäga terav ja selge. Disain on jõuline elegantne ja õhuke. Ta on väga energiasäästlik ning hinna omaduste suhe on suurepärane
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler
Cristian03
12/01/2017
România
Перевірений покупець
Un produs care satisface cerintele unui televizor
Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.