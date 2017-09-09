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Більше не доступний

4000 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор

32PHT4201/12

3.8

| (13) Відгуки

Ультратонкий світлодіодний телевізор

Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю HD-зображення із Perfect Motion Rate та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор

  • 80 см (32 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор

  • DVB-T/T2/C

Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

Digital Crystal Clear для точності, якою Ви захочете поділитися

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

Надзвичайно тонкі підставки чорного кольору

Темні, таємничі та надзвичайно міцні. Чорні тонкі підставки Philips виносять Ваш телевізор на інший рівень. Надійна конструкція у надтонкому дизайні чітко підкреслює витончений стиль Вашого нового телевізора. А зважаючи на їх міцність, дивує, як щось настільки маленьке може робити настільки багато.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

13

Відгуки

09/09/2017

România

România

ok

tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

21/02/2017

Eesti

Eesti

Suurepärane pilt stiilses kestas.

Pilt on vaäga terav ja selge. Disain on jõuline elegantne ja õhuke. Ta on väga energiasäästlik ning hinna omaduste suhe on suurepärane

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler

12/01/2017

România

România

Перевірений покупець

Un produs care satisface cerintele unui televizor

Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.