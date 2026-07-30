Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.