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Больше не доступен
12972XV+B1
Тип лампы: H7
В упаковке: 1 шт.
12 В, 55 Вт
Больше света
Яркий белый свет (до 3500 K) значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт во время вождения.
Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.
Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.
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