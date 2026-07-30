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  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme
  • Превосходное качество с X-treme

Больше не доступен

X-tremeVisionголовное освещение

12972XV+B1

Превосходное качество с X-treme
Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее.
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До 130 % более яркий свет

Превосходное качество с X-treme

  • Тип лампы: H7

  • В упаковке: 1 шт.

  • 12 В, 55 Вт

  • Больше света

Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

Яркий белый свет (до 3500 K) значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт во время вождения.

Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.

Непревзойденное качество света и производительность

Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.

Технические характеристики

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